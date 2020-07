Polemiche sul pari Roma dopo la review al VAR. "Kolarov-Lautaro come Freuler-Dybala"

Scoppiano subito le polemiche sui social network dopo il gol convalidato da Di Bello, dopo la on field review, di Spinazzola. La rete dell'1-1 è arrivata allo scadere del primo tempo e tutto nasce da un contatto a centrocampo tra Kolarov e Martinez: palla incontro per Lautaro, il serbo interviene da dietro e ci sono dubbi sul tocco del terzino che sembra commettere fallo sull'argentino. Il contatto però sembra molto simile a quello che generò l'1-0 dell'Atalanta con gol di Zapata, nato dal tocco di Freuler su Dybala, esempio che in molti prendono in questi minuti sui social.