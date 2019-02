© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter non si ferma e trova anche la rete del 4-0. Azione tutta in velocità dei nerazzurri, con Nainggolan che imbecca Perisic sulla sinistra. Il croato crossa al centro per Politano, che trova l'anticipo sul primo palo e batte senza problemi il portiere del Rapid Vienna