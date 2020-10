Polonia-Italia, le probabili formazioni di Nations League: Chiesa in attacco, dubbio Chiellini

Italia in campo per la Nations League, questa sera. Gli azzurri sono attesi all'Energa Arena di Danzica da una Polonia reduce dal 5-1 sulla Finlandia in amichevole (in gol Piatek e Milik). Il Ct Mancini punta su Pellegrini (da vice Insigne) e Chiesa. Solito ballottaggio Immobile-Belotti con il laziale favorito. In difesa resta da valutare Chiellini.

Come arriva l'Italia - Mancini valuterà fino all'ultimo le condizioni di Giorgio Chiellini, che non è al meglio. A sinistra Spinazzola è favorito su Emerson Palmieri, mentre a centrocampo ci sono pochi dubbi: Barella, Verratti e Jorginho. In attacco, Pellegrini pronto a giocare dall'inizio. A completare il tridente Federico Chiesa. Tra Belotti e Immobile è favorito il vincitore dell'ultima Scarpa d'Oro.

Come arriva la Polonia - Nonostante l'assenza di Zielinski (positivo al Covid alla vigilia di Juve-Napoli), la lista dei convocati è piena di volti noti della Serie A, con giocatori di Juve, Samp, Napoli, Torino, Bologna, Fiorentina, Cagliari, Benevento e Crotone. Il reparto più italiano è quello dei portieri, con Dragowski e Skorupski alle spalle di Szczesny. In difesa ci sono Bereszynski, Glik, Walukiewicz e Reca; dal centrocampo in su Linetty e Milik. Senza contare l'ex Piatek, Pistolero di Genoa e Milan prima di passare alla Bundesliga.

Le probabili formazioni:

Italia (4-3-3) Probabile formazione: G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. Ct. Mancini

Polonia (4-3-1-2) Probabile formazione: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Szymanski, Goralski, Linetty; Krychowiak; Lewandowski, Milik. Ct. Brzeczek