Polonia, Szczesny: "L'Italia è ancora forte. Il potenziale c'è e si vede"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro l'Italia, il portiere della Polonia e della Juventus - Wojciech Szczesny - ha parlato anche dello stato di salute degli azzurri: "L'Italia è ancora forte, i risultati negli ultimi mesi non sono stati i migliori. Il potenziale c'è, è presente, domani cercheranno di trovare i tre punti. Le motivazioni? Non ci mancheranno, giochiamo per i tre punti, l'ambizione di vincere c'è sempre".