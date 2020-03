Possibile stop campionato: Parma-SPAL sospesa per altri 15 minuti

Non c'è ancora la decisione ufficiale sul possibile stop e sospensione del campionato. Così Parma-SPAL è stata rinviata di altri 15 minuti e l'eventuale rientro in campo è fissato per le 13.15: a quel punto la partita inizierebbe comunque più tardi, per dare modo ai giocatori di riscaldarsi nuovamente.