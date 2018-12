Prandelli: "A Roma due mesi indimenticabili. Ho solo ricordi piacevoli"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro la Roma, il tecnico del Genoa Cesare Prandelli ha parlato così del suo ritorno nella capitale: "Sono stato due mesi a Roma ma sono stati due mesi indimenticabili. Il dopo è stato molto significativo. Per me sono ricordi molto piacevoli. La Roma? Penso che sia ferita e penso voglia fare una partita per riappacificarsi con la gente. Per noi sarà determinante il nostro atteggiamento e la voglia di non essere la vittima predestinata ma di fare la partita".