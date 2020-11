Prandelli: "La Fiorentina non deve dipendere da Ribery, non voglio più vedere Franck triste"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato col Milan, mister Cesare Prandelli ha commentato anche la gestione di un campione quale Franck Ribery: "Abbiamo recuperato tutti i giocatori e tutti hanno lavorato molto bene. Starà a me decidere chi mandare in campo ora. Io ho sempre detto che la Fiorentina non deve essere dipendente da Ribery, ma che Ribery deve essere il protagonista della Fiorentina. Non si deve isolare in un posto e restarci, diventando triste se non prende palla dopo 20 minuti. Ribery è un calciatore che non deve mai pensare alla tristezza", le dichiarazioni dell'allenatore della Fiorentina.