Prandelli su Balotelli: "Scommetta su se stesso. Non è finito, può dare ancora tanto"

vedi letture

Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale e storico allenatore della nostra Serie A, ha risposto a una domanda a proposito del futuro di Mario Balotelli: "Non è finito, assolutamente. Ha 30 anni e può fare ancora tante cose - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - Dipende tutto da lui. Se vuole scavare dentro di sé e tirare fuori il proprio orgoglio può ancora dare qualcosa se non molto al calcio italiano. Purtroppo è diventato personaggio troppo presto. Il mio consiglio è di mettere tutto sul piatto, rimettersi in gioco senza pensare ai soldi. Una sfida personale. Sarebbe interessante".