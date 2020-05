Preliminari delle coppe europee 20/21 e Nations League. La UEFA già al lavoro per il futuro

Con calma ed in attesa degli eventi, la UEFA prova a ragionare anche sui calendari futuri di coppe europee e impegni della Nazionali. Secondo la Gazzetta dello Sport il progetto è quello di fissare i preliminari di Champions ed Europa League 2020-2021 ad agosto, per cominciare con le fasi a gruppi ad ottobre. Ma in gioco ci sono anche paesi che almeno fino a settembre hanno bloccato tutte le manifestazioni sportive.

A settembre, poi, sono previste 2 gare di Nations League, seguite da altre 3 nei mesi di ottobre e di novembre. Un totale di 8 match day a cui la UEFA dovrà trovare collocazione, sperando che il protocollo italiano non faccia saltare tutto col blocco del campionato.