Premier Conte: "I sindaci potranno chiudere vie e piazze dove si creano assembramenti"

Il premier Giuseppe Conte, intervenendo in conferenza stampa per spiegare le decisioni prese e i provvedimenti che conterrà il prossimo DPCM, parla così delle misure che adotterà il Governo: "Il nuovo provvedimento dovrà consentirci di affrontare questa nuova ondata di contagi e dobbiamo mettere in campo tutte le armi possibili per scongiurare un nuovo lockdown generalizzato, non possiamo permettercerlo. I sindaci potranno chiudere vie e piazze dove si creano assembramenti, consentendo l'accesso a chi deve raggiungere abitazioni private o luoghi di lavoro".