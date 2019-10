Premier League, 9° turno: al City bastano 2' per spazzare via il Palace

© foto di Imago/Image Sport

Non fallisce il Manchester City sul campo del Crystal Palace. In due minuti Gabriel Jesus e David Silva chiudono la pratica e riportano i citizens in seconda posizione, aspettando il Liverpool impegnato domani a Old Trafford. Questo il quadro della nona giornata di Premier League e la classifica aggiornata:

EVERTON-WEST HAM 2-0 - 17' Bernard, 92' Sigurdsson

BOURNEMOUTH-NORWICH 0-0

ASTON VILLA-BRIGHTON 2-1 - 21' Webster (B), 45' Grealish (A), 94' Targett

CHELSEA-NEWCASTLE 1-0 - 73' Alonso

LEICESTER-BURNLEY 2-1 - 26' Wood (B), 45' Vardy (L), 74' Tielemans (L)

TOTTENHAM-WATFORD 1-1 - 6' Doucouré (W), 86' Alli (T)

WOLVERHAMPTON-SOUTHAMPTON 1-1 - 53' Ings (S), 61' Raul Jimenez rig. (W)

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY 0-2 - 39' Gabriel Jesus, 41' David Silva

Domani

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL ore 17.30

Lunedì

SHEFFIELD UNITED-ARSENAL ore 21.30

Classifica

LIVERPOOL 24

MANCHESTER CITY 19

LEICESTER 17

CHELSEA 17

ARSENAL 15

CRYSTAL PALACE 14

TOTTENHAM 12

BURNLEY 12

BOURNEMOUTH 12

WEST HAM 12

ASTON VILLA 11

WOLVERHAMPTON 11

EVERTON 10

MANCHESTER UNITED 9

SHEFFIELD UNITED 9

BRIGHTON 9

SOUTHAMPTON 8

NEWCASTLE 8

NORWICH 7

WATFORD 4