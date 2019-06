Pres. Lecce: "Non prenderemo giocatori con la pancia piena"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sulle colonne del Quotidiano di Puglia, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha rilasciato un'intervista a tutto tondo sull'attuale situazione in casa Lecce. In particolare ha voluto sottolineare come il ds Mauro Meluso si stia muovendo per provare a portare nel Salento dei giocatori validi e motivati. "Vogliamo solo gente che consideri Lecce l'occasione della vita, non prenderemo giocatori con la pancia piena".