Presidente Getafe: "Non andremo in Italia, è la scelta più giusta. Poi la UEFA deciderà..."

All'esterno dello stadio Coliseum del Getafe, il presidente del club che domani dovrebbe affrontare l'Inter nell'andata degli ottavi di finale di Europa League ha ribadito che la squadra non partirà per Milano ai media spagnoli: "Non viaggeremo per l'Italia, è già stato deciso - ha dichiarato Angel Torres -. Sono stati sospesi i contatti con l'Italia, non si può entrare in Italia e non andremo certo nella Regione al centro dell'epidemia di Coronavirus. Prima c'è la salute".

Sulla possibilità che la UEFA decida di eliminare il Getafe, Torres ha poi così riposto: "Non ho interesse per le conseguenze, ciò che mi interessa in questo momento è non aumentare il contagio in Spagna. Ma perché dovrebbero eliminarci? E' uno stato di emergenza, facciamo solo la cosa giusta. La certezza è che noi non viaggeremo per l'Italia, poi la UEFA deciderà".