Presidente UEFA: "No a Superlega. E la Superchampions è invenzione dei media italiani"

vedi letture

Nel corso del suo intervento a SportLab, maratona digitale organizzata da Corriere dello Sport e Tuttosport, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato della possibilità di creare una competizione sovranazionale, lanciando anche una frecciata ai media italiani: “Tra noi e leghe c’è una forte cooperazione. La cosa positiva in questa situazione è che ora c’è dialogo e solidarietà. La cosiddetta Superchampions è un’invenzione di alcuni club e di alcuni media anche italiani, non una nostra proposta. Sarebbe uno dei progetti più noiosi al mondo. Ne parlano due o tre club che pensano di meritare più di altri ma che in realtà vincono poco e credono che in una Superlega potrebbero risultare vincitori. Non è una discussione seria, questo tipo di idee ucciderebbero il calcio. Sono fortemente contrario ad una Superlega e la Superchampions è inventata principalmente dalla stampa italiana”.

CLICCA QUI per l'intervento integrale del presidente della UEFA