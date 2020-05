Prestito o permanenza: la Roma al bivio Riccardi. Alla finestra Sassuolo e Bologna

vedi letture

E’ passato quasi un anno da quando Daniele De Rossi ha lasciato la Roma e in quella partita d’addio, nella passerella finale, in campo c’era anche Alessio Riccardi, giovane talento della Primavera. Sembrava quasi un passaggio di consegne. Aveva iniziato con Ranieri a far parte in modo stabile della prima squadra e la stagione in corso si prospettava quella del salto di qualità. Qualcosa, però, non è andato secondo i piani. Prima perché in estate Petrachi ha provato a inserire il ragazzo nella trattativa con la Juventus per Rugani, saltata solamente per la rivolta popolare che il tifo giallorosso ha manifestato per non perdere un calciatore nato e cresciuto a Roma, poi perché Fonseca non gli ha concesso quasi mai la possibilità di aggregarsi alla squadra quando si trattava di diramare i convocati per le partite.

FUTURO - Impossibile nascondere che viste le qualità di Riccardi, tutti si sarebbero aspettati più spazio e ora c’è da capirne il futuro. La prossima estate traccia due percorsi: il primo vede la permanenza in giallorosso con promozione fissa in squadra, uno step dovuto anche all’impossibilità della Roma di spendere tanto nel prossimo mercato vista la crisi da coronavirus che sta colpendo tutti i club d’Italia e d’Europa. Qualora lo staff tecnico decidesse di non puntare sul ragazzo, invece, Alessio finirebbe in prestito (possibilmente in Serie A) senza perderne la titolarità del cartellino. Bologna e Sassuolo, piazze da sempre attente ai giovani, sono alla porta e le prossime settimane saranno decisive per capire non solo se ci sarà o meno la ripartenza dei campionati, ma anche il destino di tanti giocatori, tra cui quello di Alessio.