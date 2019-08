© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'uomo più atteso chiude virtualmente i giochi al 59'. Anche Romelu Lukaku partecipa alla festa: conclusione di Lautaro dal limite, Gabriel respinge come può ma serve il belga, che non può sbagliare da due passi. Prima rete in Serie A per l'ex attaccante del Manchester United, tutto facile per l'Inter.