Protezione Civile, il bollettino: 2.086 nuovi contagi (-548 positivi rispetto a ieri). 323 morti in 24h

Come di consueto la Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore in merito all'emergenza Coronavirus. Sono 2.086 i nuovi contagi che si sono registrati nell'ultimo giorno. I casi registrati in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 203.591, mentre gli attualmente positivi sono 104.657, con un decremento di 548 pazienti rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono decedute 323 persone affette da COVID-19 per un totale di 27.682 dall'inizio dell'epidemia. Sono 2.311 i nuovi guariti, 71.252 in totale.

Attualmente positivi: 104.657

Deceduti: 27.682 (+323, +1,2%)

Dimessi/Guariti: 71.252 (+2.311, +3,4%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.795 (-68, -3,7%)

Tamponi: 1.910.761 (+63.827)

Totale casi: 203.591 (+2.086, +1%)