PSG, Tuchel: "Napoli top club. Noi favoriti per la Champions? Per niente"

Tomas Tuchel non si fida del Napoli. Il tecnico del PSG, in conferenza stampa alla vigilia, ha parlato della formazione allenata da Carlo Ancelotti.

Il PSG è una squadra candidata a vincere la Champions, il Napoli l'outsider, che gara sarà mentalmente? Ha fatto meglio di voi contro il Liverpool. Reggerà la pressione? Da chi si aspetta di più? "Sì, il Napoli ha giocato meglio col Liverpool, ma noi abbiamo giocato meglio con la Stella Rossa, non è matematica, è calcio (ride, ndr). Dice che siamo favoriti, ma conta l'esperienza dei club per crescere e migliorarsi, noi non ne abbiamo molta, per questo è difficile. Non siamo favoriti per la Champions, per niente proprio, il raggruppamento è molto complicato. Poi non si può giocare con un solo elemento, il Napoli è una squadra davvero top, servirà la squadra, altrimenti non abbiamo alcuna possibilità".