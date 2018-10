PSG, Tuchel su Silva: "Non si è allenato. Gioca? Vediamo domattina"

Thiago Silva quasi certamente salterà la gara tra PSG e Napoli, anche se il tecnico parigino Tomas Tuchel ha ancora una flebile speranza. L'ha ammesso lo stesso allenatore nella conferenza della vigilia.

Thiago Silva non ci sarà? Il successo dipenderà dai quattro calciatori schierati in avanti? "Mi conoscete un po', è uno sforzo di squadra in questa competizione. Abbiamo calciatori straordinari, ma bisogna giocare di squadra perché siamo in un grande club, una grande città ma non abbiamo grande esperienza in Champions e non abbiamo l'abitudine di essere in semifinale o finale, perciò è difficile per noi la competizione. Perciò dobbiamo migliorare e giocare di squadra. Quei quattro in attacco sono super-importanti, ma sono felice dello sforzo di squadra e stiamo giocando da squadra, è necessario. Thiago non s'è allenato oggi, abbiamo un altro allenamento domattina, potrebbe fare un test ma i tempi sono davvero corti ed è difficile che giochi".