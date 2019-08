Pulgar: "Mihajlovic conosce la Fiorentina, mi ha detto di dare tutto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Erick Pulgar, nuovo centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' nel suo primo giorno: "Ho scelto la Fiorentina perché questo nuovo presidente ha preso tanti giocatori di qualità, vuole fare belle cose e questo potrà permettere a me e alla squadra di arrivare in alto. Ho tanta voglia di allenarmi e conoscere i miei compagni".

Cosa ti ha detto Mihajlovic?

"Ho parlato con lui ed era aperto a tutto. Mi ha detto solo che era contento per me e lui che conosce questa piazza mi ha detto di dare tutto in questa nuova avventura".