Pulisic: "Mi è venuto istintivo mettere il piede. Vogliamo vincere l'Europa League"

vedi letture

Autore del gol del definitivo 4-2, l'attaccante del Milan Christian Pulisic ha parlato della sua zampata che ha chiuso i conti contro lo Slavia Praga: "Mi è venuto istintivo mettere il piede. Se ho un obiettivo di gol e assist per questa stagione? Sì, ma la cosa più importante è andare più avanti possibile in questa competizione e provare a vincerla".

Sul risultato: "Siamo contenti del doppio vantaggio, ma forse con un uomo in più potevamo fare di più e avere un vantaggio più ampio. Però basta pensare a stasera, pensiamo al ritorno di giovedì prossimo a Praga".

Questa invece l'analisi di Stefano Pioli: "Abbiamo fatto bene, ma non benissimo. Dovevamo essere più veloci nel muovere palla. Potevamo fare di più, mi aspettavo un secondo tempo con un po' più di ritmo. E' una buona vittoria, ma lo Slavia ha dimostrato di essere una squadra buona, energica. Ci sarà ancora da lottare, ma il risultato è buono. Qualche distrazione di troppo in fase difensiva? Abbiamo commesso sui due gol delle piccole distrazioni. Sul primo però lo Slavia ha fatto un gol straordinario. Secondo me dovevamo creare qualcosina in più, anche se non c'erano troppi spazi. Serviva un po' più di velocità e ritmo".