Qatar 2022, il 7 dicembre l'Italia conoscerà le sue avversarie nelle qualificazioni

La FIFA ha reso noto che il sorteggio per le qualificazioni europee ai Mondiali di Qatar 2022 si terrà a Zurigo il 7 dicembre alle 18. A differenza delle passate edizioni la cerimonia sarà svolta in tino minore a seguito delle restrizioni dovute alla diffusione del Covid-19 e sarà svolta senza la presenza dei rappresentanti delle associazioni affiliate. 55 nazionali partecipanti, suddivise in 10 gironi.

Le fasce del sorteggio saranno determinate dal rankinfg FIFA che verrà pubblicato il 26 novembre. Attualmente l'Italia rientrerebbe fra le teste di serie (7° posto fra le europee) a differenza di quanto avvenuto per le qualificazioni a Russia 2018, cosa che ha portato gli azzurri ad essere sorteggiati nello stesso girone della Spagna e costretti infine a giocarsi (male) l'accesso alla rassegna iridata ai playoff.

Le dieci vincitrici dei gironi accederanno direttamente ai Mondiali, le seconde andranno agli spareggi che abbracceranno anche le due migliori piazzate in UEFA Nations League 2020-21 non qualificate. Le 12 squadre daranno vita ai playoff dai quali usciranno le ultime tre affiliate UEFA a giocarsi la rassegna iridata in Qatar. Sarà possibile seguire il sorteggio in streaming sul sito fifa.com.