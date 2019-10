Qual. Euro 2020, Gruppo I: Belgio e Russia stasera possono avere il pass

© foto di Imago/Image Sport

Questa sera il Belgio può diventare la prima squadra a qualificarsi per Euro 2020. Basterà vincere oggi contro San Marino senza dover fare alcun calcolo. I Diavoli Rossi sono a punteggio pieno e nonostante il facile impegno peraltro in casa, non dovrebbero risparmiare i big: Lukaku, Mertens e Hazard sono i favoriti per una maglia da titolare nel tridente offensivo. L'unico dubbio è relativo all'interista che ha qualche problema fisico. Questa sera potrebbe qualificarsi anche la Russia: la selezione di Cherchesov deve battere la Scozia, sperando che nel pomeriggio Kazakistan-Cipro finisca in parità

Stasera

Kazakistan-Cipro

Russia-Scozia

Belgio-San Marino

13 ottobre

Kazakistan-Belgio

Scozia-San Marino

Cipro-Russia

Classifica

Belgio 18 (6)

Russia 15 (6)

Kazakistan 7 (6)

Cipro 7 (6)

Scozia 6 (6)

San Marino 0 (6)