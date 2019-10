Qual. Euro 2020, Gruppo J: Italia, ci siamo. Lotta per il secondo posto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Percorso perfetto per gli azzurri di Mancini che potrebbe addirittura qualificarsi a Euro 2020 con tre turni d'anticipo. Sulla carta contro la Grecia non c'è storia: gli ellenici sono stati travolti nella partita d'andata e hanno nel frattempo cambiato selezionatore. Ora c'è una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex Genoa John van't Schip, che come prima cosa ha fatto fuori tanti big: fuori Manolas, Sokratis, Samaris, Torosidis. Fuori, ma per infortunio, anche Kostas Fortounis. La Bosnia può tornare in corsa, a patto che vinca contro la Finlandia. Può approfittare della situazione l'Armenia, impegnata in Liechtenstein ma con la tegola Mkhitaryan: il neo acquisto della Roma è infortunato.

12 ottobre

Bosnia-Finlandia

Liechtenstein-Armenia

Italia-Grecia

15 ottobre

Grecia-Bosnia

Finlandia-Liechtenstein

Armenia-Grecia

Classifica

Italia 18 (6)

Finlandia 12 (6)

Armenia 9 (6)

Bosnia 7 (6)

Grecia 5 (6)

Liechtenstein 1 (6)