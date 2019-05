© foto di Insidefoto/Image Sport

Quale futuro per Simone Inzaghi? Ne parla la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, che fa il punto sul futuro del tecnico biancoceleste: il primo scenario, il più scontato e probabile, è la permanenza nel club biancoceleste con cui ha un altro anno di contratto.

Outsider per la Juventus - Il nome di Inzaghi circola anche nei corridoi della Continassa: non è la prima scelta, nemmeno la seconda. Ma Fabio Paratici che è suo grande amico oltre che estimatore è un suo grande sponsor e anche per Nedved il suo nome è convincente.

C'è l'Atalanta e spunta il Milan - Pensa a Simone Inzaghi anche l'Atalanta: con le big che bussano alla porta di Percassi per Gasperini, inevitabile in casa orobica cautelarsi e prendere contatti con altri allenatori in caso di addio di tecnico di Grugliasco. C'è, infine, anche l'ipotesi Milan: ieri Leonardo ha smentito contatti con Di Francesco, ma Gattuso andrà certamente via a fine stagione e Inzaghi è un tecnico che piace al quadro dirigenziale rossonero.