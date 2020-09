Quale obiettivo per il Milan? Brahim Diaz: "Questo club deve aspirare anche allo Scudetto"

Quale obiettivo per il Milan? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Brahim Diaz, nuovo calciatore del Milan arrivato dal Real Madrid in prestito. Questa la sua risposta: "Il Milan ha tantissimi obiettivi, non si limita alla Champions League . Il Milan deve arrivare il più in alto possibile e questo club deve aspirare anche allo Scudetto. Le ultime mosse di mercato mi fanno sperare davvero sulla possibilità di poter fare grandi cose".