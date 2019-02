Quali club hanno lanciato più giovani? Ecco la classifica. Italia attardata

© foto di Insidefoto/Image Sport

Classifica molto interessante quella stilata quest'oggi dal CIES, che ha preso in esame le squadre dei primi cinque campionati europei e la loro capacità di formare giovani in grado poi di imporsi negli stessi.

In pratica, è stata analizzata la capacità dei settori giovanili delle società di formare giocatori che, tra i 15 e i 21 anni, hanno militato per almeno tre stagioni e poi hanno regolarmente giocato in prima squadra.

La classifica prende in esame i calciatori che hanno giocato dal primo gennaio 2014 ad oggi e vede il Barcellona saldamente al comando, dinanzi a Real Madrid e Olympique Lione. Questa la top 10

1) Barcellona: 69 giocatori in 55 club (il 24% dei calciatori formati hanno militato nel Barcellona). Minuti totali: 319.224.

2) Real Madrid: 69 giocatori in 44 club (il 12% dei calciatori formati hanno militato nel Real Madrid). Minuti totali: 304.052.

3) Olympique Lione: 56 giocatori in 50 club (il 12% dei calciatori formati hanno militato nell'Olympique Lione) Minuti totali: 253.906.

4) Manchester United: 58 giocatori in 36 club (il 15% dei calciatori formati hanno militato nel Manchester United). Minuti totali: 253.677.

5) Rennes: 46 giocatori in 34 club (il 20% dei calciatori formati hanno militato nel Rennes). Minuti totali: 191.284.

6) Real Sociedad: 42 giocatori in 18 club (il 57% dei calciatori formati hanno militato nella Real Sociedad). Minuti totali: 180.535.

7) Athletic Club di Bilbao: 48 giocatori in 21 club (il 65% dei calciatori formati hanno militato nell'Athletic Club). Minuti totali: 179.321.

8) Monaco: 42 giocatori in 38 club (il 12% dei calciatori formati hanno militato nel Monaco). Minuti totali: 174.162.

9) Atletico Madrid: 40 giocatori in 38 club (il 30% dei calciatori formati hanno militato nell'Atletico Madrid). Minuti totali: 169.968.

10) Valencia: 43 giocatori in 31 club (il 18% dei calciatori formati hanno militato nel Valencia). Minuti totali: 162.111.

Questi i club italiani presenti nella top 50

18) Roma: 37 calciatori in 28 club (il 21% dei calciatori formati hanno militato nella Roma). Minuti totali: 134.607.

19) Atalanta: 36 calciatori in 29 club (il 22% dei calciatori formati hanno militato nell'Atalanta). Minuti totali: 134.410.

26) Milan: 37 calciatori in 30 club (il 33% dei calciatori formati hanno militato nel Milan). Minuti totali: 121.818.

31) Inter: 34 calciatori in 37 club (il 5% dei calciatori formati hanno militato nell'Inter). Minuti totali: 116.643.

41) Empoli: 21 calciatori in 17 club (il 33% dei calciatori formati hanno militato nell'Empoli). Minuti totali: 92.555.

50) Fiorentina: 21 calciatori in 22 club (il 20% dei calciatori formati hanno militato nella Fiorentina). Minuti totali: 75.954.