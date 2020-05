Quando ripartirà la Serie A? In ballo 13 o 20 giugno. Se slitta ipotesi playoff e playout

La fumata bianca in merito ai protocolli sanitari necessari per la ripresa degli allenamenti (Clicca qui per le parole in merito del presidente FIGC Gravina) sono, di fatto, l’anticamera della ripresa del campionato. Sulle date di un ritorno in campo della Serie A, però, c’è ancora da discutere. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera l’idea sarebbe quella di riprendere il 13 (anche se la FIGC ha sospeso i campionati fino al 14) o il 20 giugno. Qualora, però, si fosse costretti a slittare ulteriormente potrebbe prendere corpo l’ipotesi di utilizzare i playoff per l’assegnazione dello scudetto e i playout per la zona retrocessione.