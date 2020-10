Quanta Atalanta nella Top 11 di Champions League! Presenti Sportiello, Romero e Zapata

Ci sono ben tre atalantini nella Top 11 della settimana di Champions League: il portiere Sportiello, il centrale Romero e il centravanti Zapata si sono guadagnati un posto nell'undici stilato dalla UEFA circa i grandi protagonisti della prima settimana di Champions. Nel 4-4-2 con centrocampo a rombo trovano posto Kimmish, Gomez e Angelino in difesa, oltre a Romero e Sportiello, mentre a centrocampo Junuzovic vertice basso, Tetè e Coman laterali, con Ansu Fati fantasista dietro Messi e Duvan Zapata.

