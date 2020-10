Quanta Serie A nelle amichevoli internazionali: Hakimi e Amrabat sostituiti, segna Bennacer

Non solo Nations League e qualificazioni al Mondiale in Sudamerica, oggi alcuni calciatori di Serie A hanno difeso le maglie dei loro Paesi anche in amichevole. È il caso, per esempio, di Achraf Hakimi dell'Inter e Sofyan Amrabat, titolari e in campo rispettivamente 72 e 82 minuti in Marocco-Repubblica Democratica del Congo. A decidere il match giocato a Rabat sono state le reti di Mazraoui al 45' e Wissa al 60': 1-1 finale, dunque.

In Giappone-Costa D'Avorio è toccato a Takehiro Tomiyasu e Maya Yoshida, centrali rispettivamente del Bologna e della Sampdoria, disputare 90 minuti contro Gervinho del Parma (81 minuti) e Franck Kessié del Milan (90 minuti), oltre ai neo-entrati Christian Kouamé della Fiorentina e Akpa Akpro della Lazio, in campo dal 39' e dal 67'. Per la cronaca, il match disputato a Utrecht è finito 1-0 per i Samurai Blu con gol di Ueda al 91'.

Nel 3-0 dell'Angola al Mozambico l'attaccante Zito Luvumbo del Cagliari è partito titolare, contribuendo alla vittoria firmata Mateus (46' e 77') e Gelson (79').

Nel 2-2 tra Messico e Algeria, infine, spazio al centrocampista del Milan Ismael Bennacer, protagonista per 90 minuti e autore di un gol al 45'. Di Corona al 43' e Lainez all'86' da una parte e di Mahrez al 67' dall'altra le restanti marcature dell'incontro.