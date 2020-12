Quanto resterà Elliott? Gazidis: "Nessuna scadenza, i Singer tifano Milan e ci seguono sempre"

In casa Milan più di una volta sono subentrate le ombre in merito alla proprietà, ma l'arrivo di Elliott e i risultati di campo dell'ultimo anno, dopo stagioni a dir poco complicate, ha restituito un po' di chiarezza all'ambiente. Ivan Gazidis, l'amministratore delegato del club, si è soffermato sulla proprietà nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport:

"Paul (il numero uno del fondo Elliott, ndr) è un tifoso, certo. Ma è una proprietà diversa da quelle che hanno caratterizzato alcuni club italiani in passato. Posso dire che, così come non c’è un cronoprogramma in termini di obiettivi, Elliott non si pone limiti temporali in merito alla sua gestione del club. Per quanto riguarda Gordon (il figlio di Paul, ndr), anche lui è un esperto e appassionato di calcio, e segue il Milan attentamente: sovente mi manda dei messaggi durante le partite per commentarle, ma non mi chiamerà mai per dire “voglio che cambi l’allenatore” oppure che “un giocatore non sta andando bene”. Ciò in cui crede la proprietà è un progetto serio, con una strategia chiara, che possa riportare il club ad alti livelli, e non nella passione senza controllo. Il Milan non è solo una squadra di calcio: è una importante comunità globale, che parte da Milano. È una istituzione per il Paese e per il mondo. Abbiamo una grande responsabilità, e anche la proprietà ne è pienamente consapevole. Ve lo dice uno che ormai si sente non solo italiano, ma molto milanese...".