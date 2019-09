Interessante studio del Cies che questa mattina, analizzando i dati delle squadre partecipanti ai 5 top campionati in Europa, ha fatto il punto sull'utilizzo dei nuovi acquisti in questo primo scorcio di stagione (clicca qui per la top 10, comanda la Fiorentina).

Di seguito la graduatoria della Serie A, con la Fiorentina che è al momento la squadra che li ha impiegati con maggior frequenza in Europa.

Quanto spazio ai nuovi acquisti? La classifica della Serie A.

Fiorentina 69.5%

Hellas Verona 58.5%

Genoa 45.6%

Lecce 44.5%

Cagliari 39.9%

Sassuolo 39.1%

SPAL 38.4%

Parma 32.8%

Udinese 32.7%

Brescia 30.8%

Bologna 28.4%

Inter 23.5%

Roma 23.0%

Juventus 20.0%

Sampdoria 18.2%

Napoli 14.3%

Lazio 10.7%

Torino 9.5%

Milan 7.6%

Atalanta 5.5%