Quanto vale la Coppa Italia: 20 milioni per Milan e Napoli. Juve e Inter scendono a 7-9

Quanto vale la Coppa Italia? Dipende, a seconda di chi la vincerà. La Gazzetta dello Sport analizza il montepremi della coppa nazionale: per Milan e Napoli, vincerla vorrebbe dire mettere in cassa circa 20 milioni di euro. Introiti inferiori per Juventus e Inter, già praticamente certe della qualificazione alla Champions League: in questo caso si parla di 7-9 milioni di euro.

Come ci si arriva. La base sono i diritti tv: attualmente, la Rai versa alla Lega Serie A 35,5 milioni di euro a stagione. Di questi, 5,3 vanno alla vincitrice e 3,4 alla finalista: soldi che la TV di Stato, che non ha chiesto sconti, verserà non appena saranno ufficializzati gli orari delle sfide. Niente botteghino, ovviamente, ma come noto la Coppa Italia dà il diritto di accesso alla Supercoppa italiana: se si giocasse ancora in Arabia Saudita (in tempi di Covid non è ovviamente detto) vi sarebbe un gettone di 3,5 milioni a partita. Altrimenti, si scende a 2.

Europa per Milan e Napoli. Vincere la Coppa Italia, a prescindere dal piazzamento in campionato, vuol dire accedere direttamente alla fase a gironi dell’Europa League. Tradotto in termini monetari: 12-15 milioni. Che farebbero comodo, per ovvie ragioni, ai rossoneri ma anche agli azzurri.