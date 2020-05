Quarantena light con un nuovo positivo? L'ipotesi del Corriere dello Sport

Cosa fare in caso di nuovo positivo? Al di là del maxi-ritiro, il nodo principale che frena la ripresa del calcio resta questo, legato alla possibilità di una quarantena per l’intera squadra. Uno scoglio che il DPCM in vigore da oggi, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe aiutare a superare.

Quarantena light. L’ipotesi parte dal riferimento all’articolo 1 comma 6, che prevede testualmente l’accertamento della guarigione quale condizione per i soggetti positivi di concludere il periodo di quarantena. Se si applica a un contagiato, è questo il ragionamento, non c’è ragione per cui non si applichi ai suoi contatti stretti (al netto della difficoltà di reperire i tamponi). Di conseguenza, potrebbe essere applicato anche ai calciatori, con tempi tra i due tamponi (necessari appunto per verificare la guarigione) inferiori rispetto a quelli ipotizzati dal “vecchio” protocollo FIGC. È un’interpretazione che potrebbe evitare la quarantena della squadra, ovviamente. Da capire se le autorità sanitarie, che dovranno applicare le norme, andranno in questa direzione oppure no.