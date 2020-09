Questa Roma ha terribilmente bisogno di Milik: 21 tiri, ma scarsa pericolosità

Con Edin Dzeko questa partita la Roma l'avrebbe vinta. E' il pensiero che frulla in testa a tutti i tifosi giallorossi dopo lo 0-0 di Verona, specie dopo un primo tempo sostanzialmente dominato al Bentegodi, mentre la ripresa ha visto la resilienza degli scaligeri venire fuori e la squadra di Fonseca più in difficoltà, forse per scarsità di benzina. E con Arkadiusz Milik? Probabilmente un gol l'avrebbe fatto: il polacco ha numeri super in termini di palloni toccati e gol fatti, mentre stasera la Roma ha peccato proprio in cinismo: 21 tiri (il doppio rispetto all'Hellas) ma solo cinque parate per Silvestri, nessuna particolarmente decisiva. Un'assenza di pericolosità che evidenzia come il gruppo di Fonseca abbia terribilmente bisogno di uno stoccatore a finalizzare la mole di gioco della squadra.