Quindici stagioni consecutive a segno in Champions: meglio di CR7 solo Lionel Messi

vedi letture

Con la rete siglata questa sera, Cristiano Ronaldo è andato a segno per la quindicesima stagione consecutiva in Champions League. Non si tratta di un record: a quota 16 c’è infatti la sua nemesi Lionel Messi.

Segui la diretta testuale di Juventus-Ferencvaros