Rabiot sull'arrivo di Ribery: "Un bene per la Serie A, alzerà il livello"

Ospite dei microfoni di Sky, il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha analizzato l'arrivo di Ribery alla Fiorentina, un connazionale che arricchisce tecnicamente la Serie A 2019/20: "E' un grande giocatore e il fatto che sia arrivato in Italia, alla Fiorentina, è un bene per il campionato e per i viola. Alzerà il livello di tutto il campionato, sono contento di accogliere un altro giocare francese in Serie A. Più giocatori forti ci sono in Italia e meglio è per il campionato".