"C'erano 12 squadre su Haaland". Lo rivela Mino Raiola, agente che ha curato l'approdo del giovane centravanti al Borussia Dortmund. Intervistato dal Telegraph, ha spiegato come non vi fosse soltanto il Manchester United: "I contatti maggiori ci sono stati con gli inglesi, ma Haaland aveva la sensazione che andare ai Red Devils non sarebbe stato il passo giusto a questo punto della carriera.

Non è stata una decisione contro il Manchester United. A 19 anni forse è presto per andare in Premier. Non è facile per un ragazzo della sua età imporsi in Inghilterra. Il Borussia Dortmund è un club fantastico, l’opzione migliore per la sua crescita. Ha scelto il Dortmund e io sono contento sia arrivato proprio nel club per il quale voleva giocare e che al momento è il migliore per lui. Alla fine però è l’atleta che deve avere la convinzione sia il passo giusto. Se farà bene in giallonero spero arrivi il momento per lui di andare in Premier. Se farà bene a Dortmund arriverà anche quel momento e potrà rendere al massimo anche lì. Prima, però, deve confermarsi a Dortmund”.