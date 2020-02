Mino Raiola ha parlato dello status symbol che si è creato con il suo lavoro in questi oltre venti anni di professione: "Non lo faccio per quello, ma se sono il migliore... ben venga. Vanità? Non esiste, è la mia professione e voglio essere il migliore. Perché? Ambizione, e la voglia di rendere orgoglioso chi mi ama. Ce l'avevo anche da bambino, essere il migliore è eccitante, è questo il bello. Ed è bello vedere cosa ricavo in cambio. Una volta pensavo: raggiunto il milione di guadagno, smetto di lavorare. Ma quando pensi solo ai soldi, non ottieni l'obiettivo. Quando ho iniziato a fare qualcosa che davvero mi divertiva, ho guadagnato rapidamente. E se fosse stato davvero quel milione il mio obiettivo, avrei smesso 24 anni fa. I soldi non c'entrano e allo stesso tempo so che si parla sempre di soldi come me. Tutti dicono 'Raiola guadagna troppo', davvero? È tanto, ma è davvero troppo? Sono solo fortunato ad essere in un mondo che è cresciuto esponenzialmente. Il calcio è un'industria da un miliardo di dollari", ha detto nella sua intervista a SportVoetbalMagazine.