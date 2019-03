© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quanto vale Moise Kean? E' una delle domande maggiormente d'attualità dopo il gol realizzato dall'attaccante classe 2000 in Italia-Finlandia, Il giovane attaccante bianconero, legato alla Juventus da un contratto in scadenza 2020, in estate potrebbe diventare uomo mercato qualora non dovesse trovare l'accordo con la società campione d'Italia per il rinnovo del contratto. Difficile ad oggi fare una valutazione esatta del suo cartellino. Anche se Mino Raiola, già più di un anno fa, dava al cartellino del suo assistito un valore altissimo.

Era il gennaio 2018 quando Raiola si espresse sul tema, erano i giorni in cui Pietro Pellegri si trasferiva al Monaco per 30 milioni di euro. E il procuratore di Kean, dopo un incontro col Sassuolo per chiudere il trasferimento in neroverde di Babacar, sul tema si espresse così: "Se Pellegri vale 30 mln, Kean ne vale 75. Per me è più forte".