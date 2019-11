© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In un'intervista rilasciata a Movistar+, il centrocampista del Barcellona che piace all'Inter, Ivan Rakitic, ha parlato di quello che vorrebbe fare in futuro: "Sto pensando a come cambiare questa situazione, voglio vincere altri trofei, qui o altrove. Voglio vincere altre Champions, in questa stagione e nelle prossime, io vivo di queste motivazioni".

Con Valverde le cose non vanno.

"Capisco e rispetto le decisioni dell'allenatore, del club, ma ho dato moltissimo in questi cinque anni e quello che voglio è poter continuare a divertirmi, è la cosa più importante per me. E posso divertirmi solo giocando: ho 31 anni, non 38, sono nel mio miglior momento della carriera, sto lavorando più che mai".