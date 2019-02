Rakitic e l'Inter: dal Basilea al Mondiale. Decisivo in Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nato in Svizzera, da famiglia croata, Ivan Rakitic potrebbe presto approdare in Italia. L'Inter sta infatti trattando con il Barcellona per portarlo a Milano durante la prossima estate e in questo modo il centrocampista esordirebbe nel quarto campionato diverso nella sua carriera. Dopo gli esordi con il Basilea in Svizzera, dov'è rimasto per due stagioni, lo Schalke 04 lo ha portato in Bundesliga, ed in Germania è rimasto per quattro stagioni, facendosi notare anche in Champions League. Nel 2011 il passaggio al Siviglia nella Liga, grazie a Monchi, allora direttore sportivo degli andalusi, che lo acquistò proprio dal club di Gelsenkirken. La stagione della sua consacrazione definitiva è stata la 2013/2014 con la conquista dell'Europa Leage, con lo stesso Rakitic eletto come miglior giocatore della finale. A fine anno sono ben 12 le sue reti, con altrettanti assist, in 34 gare di Liga.

Nell'estate del 2014 il passaggio al Barcellona per una cifra di 20 milioni di euro e con la maglia blaugrana il centrocampista si è tolto le maggiori soddisfazioni riuscendo a vincere al primo colpo Liga, Copa del Rey e Champions League, segnando la rete del vantaggio nella finale di Berlino contro la Juventus. Nella stagione successiva bissa sia il campionato che la coppa nazionale, arricchendo il suo palmares anche con Supercoppa Europea e Mondiale per Club, mentre negli ultimi due anni ha messo nella sua bacheca un altra Liga, due Copa del Rey e una Supercoppa spagnola.

Con la maglia della sua Nazionale ha invece contribuito allo splendido Mondiale disputato dalla Croazia nell'estate 2018, con la sconfitta in finale contro la Francia che ha negato la gioia più grande a tutto il popolo croato a un passo dalla vittoria. Quest'anno Rakitic proverà a vincere ancora una volta tutto il possibile, con il campionato spagnolo già ipotecato e una semifinale di ritorno di Copa del Rey contro il Real Madrid ancora tutta da giocare. Ieri il pareggio a Lione negli ottavi di andata di Champions, con la coppa dalle grandi orecchie che resta l'obiettivo più importante da centrare, magari prima dell'addio e della nuova avventura in Italia, all'Inter, per arricchire la nostra Serie A con un altro fuoriclasse.