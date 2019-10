Rakitic, non solo Inter: c'è anche l'Atletico Madrid sul giocatore

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Rakitic è uno dei grandi scontenti in casa Barcellona. Il croato vorrebbe trovare una sistemazione già a gennaio, dopo lo stop delle trattative per il rinnovo contrattuale. Su di lui ci sono anche Inter e Milan, fra le altre, ma nelle ultime ore è stato l'Atletico Madrid a sondare il terreno per capire la situazione: possibile un prezzo di saldo.