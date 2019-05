Ramazzotti: "Allegri-Juve, accordo impossibile. Max via con il sorriso"

Andrea Ramazzotti, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la decisione della Juventus di non continuare con Massimiliano Allegri a partire dalla prossima stagione: "Quando fai due incontri e ne programmi un terzo capisci che c'è qualcosa che non va. I nodi erano diversi, di natura economica e non solo, anche di programmazione futura. Nell'incontro di ieri le parti hanno capito che la distanza era troppa e che non c'era la possibilità di trovare un accordo su tutto".

Cosa succederà adesso?

"Domani si parlerà anche del nuovo allenatore, la separazione è già una notizia vecchia e adesso tutti vogliono sapere chi sarà il prossimo allenatore della Juventus. Nell'ultimo mese i dirigenti si sono fatti un'idea sui preferiti e credo che qualche contatto ci sia già stato".

Domani ci sarà un clima sereno in conferenza stampa?

"Penso di sì. Se le parti sono arrivate a questo credo che sia stata una decisione ponderata. Credo sia giusto che allegri lasci la Juventus con il sorriso, ha vinto tanto, non la Champions ma ha fatto due finali. Gli verrà rimproverato comunque ma lui ha fatto il massimo, facendo giocare i suoi anche bene".