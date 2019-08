© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quotidiano 'France Football' fa il punto sul futuro di Adil Rami, difensore libero da vincoli contrattuali dopo la rescissione del contratto con l'Olympique Marsiglia. In questo momento, ci sono cinque club in corsa per l'acquisizione del centrale di difesa classe '85: Fenerbahçe, Los Angeles, Brescia, Tigres e Nizza.