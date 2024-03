Rami ancora al veleno su Inzaghi: "Non un grande uomo e neanche un buon allenatore"

"Amo il Milan, per me è il club più forte e più bello del mondo. È stato un onore giocare per questa squadra. Mi sono trovato molto bene con Galliani e Berlusconi. A Milano ero felice e forte, anche fisicamente". Adil Rami, ex difensore rossonero, è stato intervistato da Sky Sport. E ha cominciato così, con parole al miele per il Milan. E poi all'opposto su Filippo Inzaghi, al veleno, come già aveva fatto in passato.

Proseguendo il racconto, il francese dice che "Poi c’è stata una persona, Pippo Inzaghi. Per me era un gran calciatore ma non un grande uomo e non un grande allenatore. Io per essere forte ho bisogno di essere amato, apprezzato. Lui, non so perché, non mi apprezzava. E ho perso tutta la confidenza che avevo ottenuto fino a quel momento. Quindi sono andato via e ho vinto l’Europa League (ride, ndr)".

Il Milan di Pioli può vincere l’Europa League? Rami risponde così: “Hanno tutto, sono fortissimi. Mi piace molto questo club, sono felice che ci siano dei francesi fortissimi come Theo e Giroud. Hanno il miglior portiere del mondo per me, Maignan. Mamma mia. Siamo belli, forti e abbiamo tutto”.