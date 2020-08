Ramos avversario eterno, il bilancio positivo con CR7 ed Essien l'imbattuto: i numeri di Messi

Sergio Ramos, l'avversario di una vita. Ben 3625 l'uno contro l'altro sullo stesso campo da gioco ma il bilancio sorride a Lionel Messi. 43 partite totali, 19 vittorie per la Pulga, 9 pareggi e 15 sconfitte. Ramos, come da statistiche Transfermarkt (prendendo in esame il parametro 'in campo nello stesso momento'), è il giocatore avversario col quale Messi ha condiviso di più il campo da gioco.

Godin secondo, CR7 quarto Dopo Ramos c'è Diego Godin, ora all'Inter ma storico leader dell'Atletico Madrid. Qui il bilanco è nettamente dalla parte di Messi: 38 partite, 24 vittorie, 12 pari e solo 2 sconfitte in 3106 minuti. Terzo è Karim Benzema, al quarto posto c'è Cristiano Ronaldo e anche contro lo Juventino, in 35 partite (ma terzo per minutaggio con 2830 minuti), Messi è in vantaggio. 16 vittorie, 9 pari, 10 ko.

Sempre vincente I giocatori contro cui Lionel Messi ha sempre vinto sono tanti. Contro 29 giocatori la Pulga ha sempre vinto e addirittura contro Anaitz Arbilla, Luciano Vietto, Adrian Gonzalez e Victor Casadeus, lo ha fatto per 11 partite su 11.

Neuer bestia nera. Essien imbattuto Manuel Neuer è assolutamente la bestia nera di Lionel Messi. In 6 partite, 1 sola vittoria e ben 5 ko. Dietro c'è Michael Essien. Nessun successo in ben 8 partite con 5 pari e 3 ko. Poi Lucio: 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte. Curiosità: Essien è l'unico calciatore che Messi non è mai riuscito a battere in campo (lo ha sfidato per 551 minuti).