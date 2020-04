Rangnick ipotesi in salita per il Milan: così Pioli può restare. Ma c'è il pensiero Gasperini

vedi letture

Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto sul futuro della panchina del Milan. Stefano Pioli, attuale guida tecnica rossonera, è apprezzato da tutti in società e il suo futuro non sarebbe ancora segnato. Così potrebbe ancora restare, anche perché Ralf Rangnick è legato fino al 2021 a un contratto non facile da sciogliere con Red Bull. Una scelta non facile da vincere ma una pista che resta calda.

Le alternative Il Milan ne valuta molte: il pensiero fisso è per Gian Piero Gasperini, Roberto De Zerbi è stato accantonato, con Luciano Spalletti c'è già stato un colloquio di quattro ore a casa a ottobre. E Massimiliano Allegri? Non è considerato il candidato ideale.