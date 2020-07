Rangnick-Milan saltata. L'agente conferma: "Non è il momento giusto per lavorare insieme"

E’ la notizia della serata. A confermare la notizia che Ralf Rangnick non approderà al Milan è l'agente del tecnico tedesco Marco Kosicke che ha parlato ai taccuini della Bild: "Il Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto per lavorare insieme. Per questo motivo, tenendo conto dei buoni risultati con Pioli, è stato deciso che Rangnick non assumerà un ruolo nel Milan".