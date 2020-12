Ranieri: "Col Milan servirà una Samp perfetta. Lottare e correre per 90 minuti da squadra"

Anti-vigilia di campionato per la Sampdoria. Domenica sera i blucerchiati sfideranno il Milan di Stefano Pioli e in vista della gara del "Ferraris" il tecnico Claudio Ranieri ha parlato ai canali ufficiali della società.

Partiamo dal pareggio di Torino.

"E' stata una partita a due facce. Nel primo tempo siamo stati un po' troppo passivi e le consegne erano diverse: dovevamo aspettarli fino a un certo punto e poi dovevamo andarli ad attaccare, cosa che abbiamo fatto benissimo nel secondo tempo. Chi dice squadra a due facce sotto l'aspetto fisico sbaglia perchè i dati ci dicono che nel primo tempo la squadra ha corso di più che nella seconda parte. Se noi invece ce l'abbiamo in mente è totalmente differente la partita perchè noi abbiamo visto la squadra correre e aggredire però erano più compatti. Per cui hanno corso di meno e sono stati più efficaci. E' stato un dispiacere prendere gol su calcio d'angolo, c'è stato un malinteso tra i cambi fra chi doveva prendere una posizione e chi l'altra. Purtroppo succede nel gioco del calcio e dobbiamo essere più attenti soprattutto nelle palle inattive".

Che gara si aspetta domenica?

"Sarà una partita spero bellissima. Dovremo dare prova di noi stessi, di compattezza e spirito di sacrifici. Ho visto che ieri sera la partita contro il Celtic, il Milan ha fatto una partita meravigliosa. Attaccano gli spazi, velocità, giocando a uno-due tocchi, ricercano la profondità e il gol. Sarà veramente una gran bella partita, almeno me lo auguro".

E' un Milan Ibra-dipendente?

"Non è un Milan Ibra-dipendente. E' un Milan che gioca benissimo, Pioli sta facendo un lavoro eccellente. Sono contento per lui che il Milan non lo ha cambiato all'ultimo e i fatti stanno dando ragione sia alla società ma soprattutto a lui. Complimenti Stefano, è una squadra che gioca a memoria, sa quello che vuole e sa come ottenerlo. Con Ibrahimovic hanno una certa tranquillità e punto di riferimento. Senza Ibra sono tutti a disposizione per fare il gioco della squadra".

Che Sampdoria ci vorrà domenica?

"Ci vorrà una Sampdoria perfetta che non sbaglia nulla e che riesce a restare compatta e a fare la sua partita perchè sappiamo fare delle ottime partite. Dobbiamo fare una partita bellissima, perfetta con tanta volontà, spirito libero perchè perdere col Milan ci sta. L'anno scorso abbiamo fatto 0-0 a San Siro e poi abbiamo perso qua prendendo quattro gol. Io voglio vedere una squadra senza paura, giocare e poi se si perde pazienza ma io voglio vedere la squadra lottare e correre per 90 minuti da squadra".

Le condizioni degli infortunati?

"Ho recuperato Colley però devo valutare bene perchè ha fatto pochi allenamenti e non so se lo posso stressare per 90 minuti o meno. Per cui aspetto ancora qualche ora per decidere. Gli altri sono a disposizione tranne Keita Balde che spero di avere a disposizione prima della fine della sosta natalizia".

Le maglie celebrative per i 120 dell'Andrea Doria.

"A me piacciono queste cose storiche. Avendo allenato diversi in Inghilterra devo dire che per loro la storia è tutto. C'è un rispetto dei vecchi campioni, delle vecchie maglie, del vecchio club, del vecchio stadio. C'è un rispetto massimo. Sono molto contento che anche qui alla Sampdoria ci sia questo rispetto per l'Andrea Doria".